Wanda Nara reveló su temor a transitar una crisis matrimonial: el particular motivo

El jueves pasado Wanda Nara y Mauro Icardi cumplieron siete años de matrimonio. La pareja lo celebró compartiendo postales de ese inolvidable día en su cuenta de Instagram. "La unión más hermosa y de mi firma más importante", escribió la empresaria.

Sin embargo, el número del aniversario no pasó inadvertido para Wanda. Muchos dicen que en todo matrimonio llega una crisis importante tras el séptimo aniversario y nadie está exento de sufrir algún que otro problema con el paso del tiempo.

En las últimas horas, Wanda publicó un video donde explicó el por qué de su ausencia en las redes durante los últimos días y le pidió un particular consejo a sus seguidores para tratar de sobrellevar este momento. "Para todos los que me preguntan por qué ando un poco desaparecida, es porque estamos de vacaciones", comenzó diciendo.

Y luego detalló: "Estamos arreglando algunas cosas...En realidad, estamos haciendo tareas de campo, que son las actividades favoritas de mi marido. Claramente, no las mías. Pero nada, soy tan buena....No, mentira. Me lo banco porque ayer que fue nuestro aniversario, me sorprendió con un viaje que haremos en las próximas horas. ¡Tremendo! O sea: no me lo imaginaba. Porque a mí me gusta viajar y a él no".

Entonces, Wanda aseguró que Mauro y ella eran como "el agua y el aceite" y consultó. "Ahora abro un debate. El séptimo año dicen que es el de la crisis. Y quiero que me digan secretos para un matrimonio duradero".