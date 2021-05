El picante gesto de Ángel de Brito tras el alejamiento de Jorge Rial de la televisión

A dos meses de debutar en la pantalla de América con su nuevo programa, Jorge Rial anunció anoche el sorpresivo final de TV Nostra. Con este nuevo proyecto televisivo, el periodista tenía un objetivo primordial: desmarcarse del periodismo netamente de chimentos para transitar el terreno del espectáculo de la política. Los números de audiencia no lo acompañaron, lo que derivó no solo en el inesperado desenlace del programa, sino también en el alejamiento "por un tiempo" del conductor en televisión.

"Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo. Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares. Hay que saber reconocer errores. Es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos, pero estaban dentro de lo normal. Voy a tener que revisar qué hice hasta ahora. Pido disculpas por haberlos decepcionado... Me dieron una Ferrari y la choqué", fueron parte de las palabras con las que el conductor cerró el ciclo nocturno.

La noticia generó gran impacto en las redes sociales, convirtiendo a TV Nostra y Jorge Rial en tendencia en Twitter. Además, en ese marco, Beatriz Salomón cobró protagonismo en numerosos y explosivos tweets. En este contexto, su colega y eterno rival Ángel de Brito avaló con algunos "me gusta" varios mensajes lapidarios contra el periodista.

"Beatriz Salomón desde el cielo viendo el fracaso de Jorge Rial con #TVNostra", "Comparte esta BEATRIZ SALOMÓN DE LA SUERTE para que tus enemigos como Rial tengan el castigo que se merecen #TVNostra", "Hoy más que nunca, Beatriz Salomón merece ser recordada. Porque forma parte de la #TVNostra de todos los argentinos. Ay, ¡qué casualidad el hashtag, ja!", fueron algunos de los fuertes tweets que el conductor de LAM no dudó en megustear.

Recordemos que el 15 de junio de 2019, Beatriz Salomón murió a los 65 años tras una dura batalla contra un cáncer de colon. La ex vedette transitó un largo juicio contra Rial por una cámara oculta que el programa Punto Doc le hizo a su entonces marido, Alberto Ferriols, desatando un verdadero escándalo mediático.