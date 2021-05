La sorpresiva reacción de Mariana Nannis a su imitación en ShowMatch

Charlotte Caniggia debutó en la pista de La Academia en ShowMatch y la producción invitó a Fátima Florez y Freddy Villareal para que interpretaran los personajes de Mariana Nannis y Alex Caniggia respectivamente.

A pesar de las buenas repercusiones de las imitaciones a, Nannis no le gustó para nada y fue contundente a la hora de expresar su disgusto sobre la idea de LaFlia.

Juan Etchegoyen, periodista encargado de los Mitre Live, le consultó a la mediática sobre la imitación de Florez: "Hoy temprano hablé con Mariana Nannis que no está en la Argentina, está en el exterior y le pregunté por la imitación de Fátima Flórez. Le mandé un mensaje para saber si la había visto. Me parece importante su palabra. La noté enojada e indignada porque no sé hasta qué punto le gusta que la imiten".

Radicada en Marbella, España, Nannis tuvo una dura reacción: "No la vi la imitación, no estoy en Argentina y tengo cosas mejores para mirar. No me interesa ver la imitación y voy a seguir durmiendo".