La Academia: el nuevo certamen de ShowMatch tiene a su primer eliminado

Este jueves se conoció al primer eliminado de La Academia, el nuevo concurso de ShowMatch que reemplaza este año al clásico Bailando por un Sueño. En este sentido, las seis parejas que no obtuvieron 24 puntos luego de que se revelara el voto secreto, debieron presentar una nueva propuesta para convencer al jurado. Ellos salvarán a cuatro de manera grupal, y a una última pareja individualmente. Las parejas que se presentaron fueron El Polaco y Barby Silenzi, Pachu Peña y Flor Díaz, Gustavo Cucho Parisi y Melody Luz, Ángela Leiva y Jonathan Lazarte, Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta, y Lourdes Sánchez y Pablo Chato Prada.

Ángel De Brito, que no pudo ocupar durante este primer tramo su lugar en el estrado por haberse contagiado de Covid-19 en Miami, regresó al programa y debutó en su rol. Fiel a su estilo, brindó una picante devolución sobre el desempeño de sus compañeros: "Los vi poco exigentes: ‘Te voto porque te quiero’, ‘te voto por venir’, ‘te voto porque te animaste’. Con todos me llevo bien hasta ahora. Nosotros tuvimos una cena en la que dijimos que íbamos a ser bravos, pero no cumplieron. Pampita está luminosa, más linda que nunca, pero estás demasiado buena. Jimena me estuvo toreando en el chat; se hace mucho la brava. A Guillermina la veo bien, muy linda. Lástima que dijo que era un choto de entrada. Con Pampita se odian; se nota la tensión. ¿Para qué vino Hernán Piquín de España?", opinó filoso, sin perder su tono monocorde.

Luego de todas las vueltas, el jurado salvó a Ángela Leiva. Luego a Charlotte Caniggia, Lourdes Sánchez y Pachu Peña.

Un rato más tarde, el jurado enfrentó a El Polaco y Barby Silenzi con Cucho Parisi y Melody Luz. Tinelli fue develando de uno los votos del jurado y los cinco fueron para el cantante de cumbia y su pareja, dejando afuera a la figura de Los Auténticos Decadentes. "Me animé. Ella tenía mucha más expectativa porque es una gran bailarina y da para mucho. Que brille ella, yo ya estoy de vuelta", se despidió Cucho, destacando a su pareja.