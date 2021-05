Grave acusación de Jimena Campisi contra su ex, Tomás Costantini

En las últimas horas, Jimena Campisi sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al acusar a Tomás Costantini, su ex pareja. Cansada del destrato del hombre a su hijo Milo, quien nació en 2012, y de que no se presente a las audiencias para fijar el nuevo monto de la cuota alimentaria del menor, la modelo optó por exponerlo en la web.

"Cinco audiencias. El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por Zoom ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve", comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

"No es capaz ni de proponer una cuota alimentaria digna para Milo. Tuvieron que citar a los abuelos y tampoco quisieron aparecer. Soporté 8 años de cuota alimentaria ridícula para que por lo menos genere un vínculo. Ya entendí, el amor no se puede comprar pero el sufrimiento no es gratis tampoco", expresó.

Tras el gran revuelo que esto generó, Campisi brindó un móvil a LAM (eltrece) y se explayó sobre el tema. "Estoy hace ocho años haciendo audiencias, aceptando cualquier cuota ridícula con tal que haya un vínculo y de tener un poco de paz y tranquilidad en la familia. Por suerte, paralelo a esto Milo va a un colegio que es buenísimo que sí se lo paga Tomás pero no coincide con la cuota alimentaria que le pasa", explicó.

Y precisó: "Fuera de lo que es la cuota alimentaria, pasaron cosas gravísimas en la casa de Tomás como hacer diferencia con sus hermanos. No lo ve hace ocho meses. No llegamos a ningún acuerdo, no sé si es que no lo quiere o no le interesa, no sé cuál es el problema".

"Hoy decido hacer un punto final y digo: bueno, no te haces cargo, pagale la cuota que realmente corresponde para Milo. Hoy en día está pagando 50 mil pesos", señaló al aire.