De no creer: Tomás Dente estalló de risa con el llanto de un invitado a su programa

En el programa que conduce Tomás Dente en KZO se generan momentos muy emotivos con las historias que los invitados cuentan al aire y, en más de una ocasión, varias lágrimas han corrido en el estudio. En esta oportunidad, quien estuvo presente en Vino para vos fue Mariano de la Canal, quien hizo llorar al conductor pero... de la risa.

En cada emisión, el periodista entabla un mano a mano con las figuras que lo acompañan y en un momento, son sorprendidos con el video de un ser querido. Para el fan de Wanda Nara, apareció en la pantalla Sebastián, un amigo que lo hizo emocionar con sus palabras.

"Nunca está de más recordarte lo mucho que te quiero y lo importante que sos para mí. Sos bueno, generoso, auténtico, divertido, pero sobre todo sos una buena persona con un corazón enorme", señaló.

Y continuó: "Sos la primera persona a la que llamo cuando me pasa algo lindo y a la que quiero abrazar cuando me pasa algo que no está tan bueno. Así que acá me tenés, para lo que necesites. Siempre voy a estar con vos. Te quiero, te merecés todo lo lindo del mundo".

Al terminar de escuchar el mensaje, de la Canal se quebró. "Gracias, de verdad. No tenía muchas ganas de llorar pero no puedo no emocionarme con esto. Es muy lindo que tus amigos…", expresó. Fue en ese momento cuando Dente estalló de risa y para justificarse, argumentó: "Es muy raro escucharlo llorar en serio. Se quebró en serio y da gracia".

"Sos el que llora en todos lados, pero ahora sé que acá es en serio", agregó el periodista. "Tomi, estoy llorando, me hiciste llorar y no me creés. ¿Un pañuelo no hay por ahí? ¡No te rías de mi dolor!", le reclamó el mediático.