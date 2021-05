Cinthia Fernández rompió en llanto en vivo frente a las cámaras: "Perdón"

Jimena Campisi se encuentra atravesando un complicado momento con su ex pareja Tomás Costantini. La modelo se encuentra luchando para que el empresario pague el dinero que le corresponde para los alimentos de Milo, el hijo que tienen en común.

Cansada del destrato del hombre, la modelo optó por recurrir a sus redes sociales y expuso su situación. "Cinco audiencias... el padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por zoom, ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve y no es capaz de proponer una cuota alimentaria digna para Milo”, redactó.

Esta mañana, estuvo presente en LAM, programa que se emite por la pantalla de eltrece, y profundizó sobre el tema. "Milo va a un buen colegio que sí está pagando Tomás pero la cuota alimentaria no la pasa y tampoco propone una cifra, nada. Encima hace ya 8 meses que no lo ve... no sé si no lo quiere o no le interesa", explicó al aire.

Y se sinceró: "La verdad es que yo me separé estando embarazada porque él se iba de casa, desaparecía por tres días y volvía completamente borracho. La pasé realmente muy mal, crie a mi hijo sola y me da mucho orgullo. Lo mejor que hice fue separarme pero lo que es suyo lo voy a pelear".

Cinthia Fernández, se sintió identificada con el relato y no pudo evitar emocionarse. "Contó esto y era mi historia. Perdón, me pongo así porque ella es una de mis mejores amigas hace muchísimos años. Escuché por un lado la repetición de mi vida y también yo sé lo que pasó. Realmente es muy grave lo que pasó”, señaló entre lágrimas.

Y agregó: “Es una familia muy poderosa y es muy injusta la situación en la que está parada Jimena, muy injusta. Espero que no haya ni corrupción ni guita de por medio y que realmente ese niño tenga justicia tanto en lo civil como en lo penal, sobre todo en lo penal”.