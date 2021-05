Alarmantes declaraciones de Víctor Hugo Morales sobre las secuelas que le dejó el coronavirus

Víctor Hugo Morales pasó casi dos meses internado a causa del coronavirus. El periodista de 73 años debió someterse a una rehabilitación por el desgaste físico que el virus le generó en su cuerpo. Poco a poco va saliendo adelante, pero él mismo reconoció que la enfermedad le dejó graves secuelas en su cuerpo.

"No tuve conciencia de lo grave que estaba", dijo el conductor en una entrevista con Dady Brieva para Radio El Destape. Luego, el relator deportivo habló de las secuelas que le dejó la enfermedad: "Esto es gravísimo, verdaderamente es devastador. Los pies no los puedo despegar del piso. Y hay secuelas de órganos que se han deteriorado, que se han debilitado en función de mucho tiempo que estuve internado".

"Dady, te aseguro que en mi cuerpo yo siento que el covid es absolutamente devastador. Yo creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de los efectos del covid. Es decir, lo que el covid instaló en mí lo puedo más o menos manejar, equilibrar un poco, tener una mejoría por acá. Pero aparece otra cosa por allá. Todos los días tenés una novedad negativa: cuando no aparecés con un ojo en compota rojo que no podés entender por qué, aparecés con un dolorcito de la próstata. Todo se ha debilitado".

Finalmente, Morales señaló: "Yo era un tipo con una salud extraordinaria hasta noviembre del año pasado. Eso empezó a deteriorarse un poco, una cuestión del corazón que con un marcapaso ya estaba bien y después vino el covid. Lo que sucede en el cuerpo, por suerte no en la mente todavía le doy mucha pelea".