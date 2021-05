Tras el escándalo familiar, el sobrino de Carlos Reutemann habló de la salud del legislador

"Lole Reutemann está bien. No se siente de la mejor manera y no quiere hablar con nadie", expresó este jueves en la tarde Federico Reutemann, sobrino del legislador e hijo del hermano mayor de Carlos Reutemann, en un audio que envió a América Noticias.

Recordemos que este miércoles en la noche estalló un escándalo familiar cuando Cora Reutemann,hija de "Lole", escribió un tuit denunciando públicamente a Verónica Ghio, la actual esposa de su padre por no responder ningún mensaje cuando el funcionario atraviesa una difícil situación de salud. Además, Cora aseguró que Ghio la bloqueó del celular.

En su internación más reciente, Reutemann estuvo en terapia intensiva por un sangrado digestivo, internación que Lole intentó ocultar debido a su bajo perfil. Cuando las hijas del legislador llegaron a Santa Fe decidieron trasladar a su padre a otra clínica, y a partir de ahí la relación con la esposa de su padre terminó de detonar.

"Hola Daniel, buenas tardes. Acabo de salir de la casa de Carlos Reutemann. Son las 18.35hs. Lo pude ver. Está en recuperación de su post operatorio. Con un masajista y tratando de ponerse bien. Pude hablar con mis primas para que se queden tranquilas que lo había visto. Ahora a esperar que se componga y de está manera solucionar este conflicto que se dio. No tiene ganas de atender a nadie porque no se siente bien. No solamente a sus hijas sino a ninguno y es por esto que se dio esta situación. Un fuerte abrazo y a tu disposición", expresó Federico Reutemann sobre la actual condición del legislador.