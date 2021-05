Gastón Dalmau regresó a MasterChef Celebrity y Alex Caniggia pidió su eliminación

La ausencia de Gastón Dalmau en MasterChef Celebrity preocupó a todos los seguidores del actor. No estuvo ni lunes ni martes, y Santiago del Moro había adelantado que se encontraba con algunos problemas de salud.

A pesar de que los programas son grabado con mucha anticipación, y se sabía que Dalmau volvería muy pronto a las cocinas, todavía faltaba saber el porqué de su ausencia.

Anoche, al comienzo del programa, el conductor le dio la bienvenida: "La vuelta de Gastón Dalmau a MasterChef nos pone muy contentos. Contanos brevemente qué te pasó, o lo que quieras decir". Y el actor dijo: "Tuve un problemita de salud, estuve en cama un par de días, pero acá estoy, con todas las ganas de que me vaya muy bien hoy".

Enseguida le hicieron saber las consecuencias de su ausencia: "Vos no viniste ni lunes ni martes, así que para zafar de la gala de eliminación del domingo tenés que sí o sí ser el mejor plato de esta noche y el mejor de mañana".

A la hora de la devolución, el ex Casi Ángeles se explayó sobre lo sucedido: "Este tiempito enfermo me hizo reflexionar sobre varias cosas. Me ponía muy nervioso, no lo disfrutaba, y eso no está bueno. Estuve en cama con una gastroenteritis aguda".

Finalmente, no fue el mejor de la noche y pasó directamente al domingo, pero igualmente Dalmau se llevó el apoyo de todos sus compañeros; menos de uno: "Habría que haberlo eliminado al ‘Justin Bieber’ este", dijo Alex Caniggia.