Ángel de Brito volvió a ShowMatch y arrinconó a Guillermina Valdes con una incómoda pregunta

Ángel de Brito volvió a ShowMatch (eltrece) luego de haber contraído coronavirus y haber sido reemplazado por Guillermina Valdes. Fiel a su estilo, el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) se mostró muy filoso con sus compañeros del jurado, y en particular con la pareja de Marcelo Tinelli.

“¿A Guille cómo la ves?”, le consultó el líder de ShowMatch. De Brito respondió sin filtro: “Bien, bien, muy linda. Lástima que me dijo choto así de entrada. Dijo: ‘Ángel siempre me pelea, es un choto’”. Por su parte, Valdes retrucó: “Y, sos medio picante conmigo, pero me la banco”. Ángel la desafió: “Yo no me acuerdo, ¿estás seguro que era yo ese?”. La empresaria le devolvió: “Sí, amor, eras vos”.

“Yo te tiro amor y, como todo vuelve, ya va a empezar a volver. No tengo otra forma de expresión”, enfatizó luego Guillermina. Pero el conductor de LAM se mostró incrédulo y la arrinconó con una incómoda pregunta: “No sé, es todo muy irónico. Con Pampita se odian, ¿no?”.

"Hay una tensión… Yo desde mi casa veía tensión”, aseguró Ángel. Entonces Pampita respondió: “No sé por qué decís eso de nosotras”. De Brito entonces ironizó: “Mirá, qué buenas que son las dos”. Por su parte, Valdes expresó: “Yo te quiero y te aprecio. Fui la primera persona en escribirte cuando me enteré que iba a ser tu reemplazo”. A lo que De Brito contestó frontal: “Es verdad, este no me escribió”, lanzó en referencia a Tinelli. A lo que el animador de La Academia cerró: “Este es un guacho… Pero si hablamos todo el tiempo nosotros”.