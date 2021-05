La respuesta de Guillermina Valdes cuando le preguntaron si reemplazaría a Pampita en La Academia

Durante unos días, Guillermina Valdes reemplazó a Ángel de Brito en el jurado de La Academia, el nuevo certamen multidisciplinar de ShowMatch (eltrece). Recordemos que el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) debió permanecer aislado en su departamento tras regresar de los Estados Unidos, donse se contagió de coronavirus.

Dado que la performance de Guillermina en el jurado fue notable, ahora se especula con la chance de que podría ser un buen reemplazo cuando Pampita deba entrar en licencia médica por maternidad. La modelo tiene prevista la fecha de parto para el próximo 22 de julio.

En diálogo con La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), le consultaron a Valdes si estaba dispuesta a suplantar a Pampita. “No sé, yo vine a reemplazar a Ángel y termino el miércoles. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste que la vida...”, respondió la empresaria.

Luego agregó: “No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito. No me hables como que tengo información porque duermo con el ‘jefe’, como dicen. No, no tengo ninguna información y por ahora vengo hasta el miércoles”.

Recordemos que la pareja de Marcelo Tinelli y la conductora de Pampita Online (Net TV) tuvieron algunos roces en estos días en la pista de La Academia.