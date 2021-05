Tenso cruce entre Germán Paoloski y Christian Martin: "No lo saquemos más"

Christian Martin no pudo contener su enojo con Germán Paoloski durante un móvil en Sportscenter, por ESPN, debido al tiempo que lo mantuvo esperando para salir en vivo. Tras el fuerte reclamo, el conductor del programa terminó cruzándose con el corresponsal en Inglaterra y pidiendo que no vuelva a salir.

"No lo saquemos más", disparó Paoloski ante el reclamo de Martin, quien le manifestó su enojo por tenerlo esperando en el frío mientras él discutía con Gustavo López.

"Querido Chris, te agradezco, ahora vamos a ver parte de lo que hiciste ayer de la nota que tuviste la posibilidad de hacer con el Kun (Agüero), y como siempre gracias por estos minutos", dijo Paoloski al despedir a Martin, quien ya mostraba una cara de enfado.

Sin embargo, después de que el conductor preguntó cómo estaba el clima en Manchester, el periodista deportivo manifestó su molestia por la espera. "Y por la paciencia...", lanzó Martin retomando la palabra de Paoloski al momento de presentarlo en el programa. "Y por la paciencia de escuchar la pirología y el debate interminable", agregó.

"López si no le cae bien ya es una cosa insólita", dijo Paoloski sobre el picante cruce que mantuvo con su colega antes de comunicarse con Martin. "No, no, López no. Te cantaban acá que estaba esperando", reclamó. "Nooo, a mí no", sentenció el periodista. "Ah no, porque yo discutí con López te decía", le indicó Germán.

"No, si no querés salir, no salgas, Chris, no pasa nada, eh. Yo no te quiero obligar. Pero también, viste, no podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo. Es un programa de televisión", lanzó Paoloski.

"Listo, un abrazo Christian. Gracias, eh, me gusta cómo el compañerismo que hay al aire, ¿No? No lo saquemos más a Christian Martin, hagamos eso, más fácil", cerró.