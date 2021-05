Marcela Feudale sorprendió con una categórica frase sobre su alejamiento de ShowMatch

El regreso de ShowMatch tuvo una sensible baja este año, la de su histórica locutora Marcela Feudale, que optó por alejarse del programa por la situación sanitaria que está atravesando el país. “Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, argumentó Feudale.

Este martes, en diálogo con Adrián Korol en el programa La bestia pop (92.5, Pop Chascomús), la locutora admitió que aunque extraña a su compañeros de trabajo “estoy en un tiempo de repliegue. No me costó tanto separarme”.

Luego agregó: "Extraño algo, la rutina que tenía. Yo vivía a dos mil por hora, pero esta bajada me hizo bien. Estaba muy acelerada. En vez de doscientas revoluciones tenía cinco mil por minuto". Además, Feudale sorprendió cuando de manera categórica afirmó que actualmente se siente “como cuando limpiás, tirás cosas y descubrís que te queda más espacio”. Por otro lado, la locutora confesó que no vio el primer programa de Tinelli porque en general no mira televisión, y en esta ocasión no quería angustiarse.

Sobre su presente, Feudale comentó: “Estoy en un tiempo más de repliegue. No me cuesta tanto separarme de algo que fue mi rutina cotidiana durante 27 años”.

Aunque no está en La Academia, la locutora está al frente de tres ciclos radiales. Con su trabajo en los medios, la venta de tejidos y la grabación de publicidades y contenidos artísticos logró generar dinero suficiente para poder seguir viviendo sin participar en ShowMatch.