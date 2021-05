Laurita Fernández habló del acuerdo económico con Nicolás Cabré tras la separación: qué se quedará la actriz

Hace algunos meses, Laurita Fernández anunció su separación de Nicolás Cabré tras tres años de relación. Los artistas convivieron buena parte de ese tiempo en un contry en Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires y estaban construyendo una propiedad juntos.

Parra aclarar los tantos sobre el acuerdo económico con su ex, la actriz enfatizó en diálogo con Implacables (El Nueve): “No puedo vivir aclarando o desmintiendo todo, ni vivo pendiente de lo que puedan decir, como por ejemplo que me regaló la casa. Es una locura, ¿cómo me va a regalar la mitad de una casa? De ninguna manera”.

Luego enfatizó: “La casa no era de los dos mucho antes de separarnos, era un bien que no compartimos mucho antes de separarnos. Tampoco a ninguno de los dos nos sobra como para andar regalando una casa”.

Laurita sostuvo que desde un principio se pactó que la propiedad fuera de ella. “No es de los dos, es mía ya mucho antes de separarnos. “Es lo que decidimos en la primera separación que tuvimos el año pasado. Compartir algo con el otro ya después que te separás es como que decís: ‘Che, ¿y si vuelve pasar que no funciona?’. Ya todo eso era un tema solucionado entre nosotros. Pero la remodelación la vivo con mucha alegría”, expresó.

La casa en cuestión tiene 200 metros cuadrados construido. Consta de una gran sala de estar, una cocina, tres dormitorios en la planta alta y un amplio playroom. En el exterior, según ellos mismos detallaron en distintas notas, la casa tiene una galería con parrilla, un enorme jardín y una gran pileta.