Escrachan a Vicky Xipolitakis pidiendo nuevos canjes: desde un sillón hasta lavandina

Este lunes, Ángel de Brito escrachó Vicky Xipolitakis pidiendo nuevos canjes para mantener su casa y su hijo. Desde un sillón color violeta que habría solicitado a cambio de promoción en su redes, pasando por lavandina, limpia vidrios, hasta productos alimenticios como fideos y 12 paquetes de arroz. La mediática nuevamente quedó en el ojo de la tormenta.

En la red, algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de chats inventados que no pertenecen realmente a Xipolitakis. Pero la modalidad de estos pedidos, responde a la misma fórmula de la vedette que se viralizó el año pasado.

"Canje. Quisiera un sillón, mandame una foto. Color violeta. Yo lo promociono después. Arreglamos y te pago la mitad amorcito", habría pedido Vicky por Instagram a una fábrica de muebles. Sin embargo, desde el establecimiento se negaron a rebajarle el 50%. "Hola! Te hago un descuento de 15%. No estoy de acuerdo que me pagues la mitad", le respondieron sobre el sillón que tiene un costo de $50.000.

Fiel a su estilo, Vicky respondió cerrá la conversación diciendo "Pedorro, no me gusta. Y re caro. Si no es gratis no compro".

Luego trascendió un pedido más doméstico que también habría realizado Xipolitakis. "¿Canje? Necesitaría que me prepares 1 raid, marca raid, otra marca no; galletitas 10 paquetes dulces y 10 salados; artículos de limpieza poneme de todo un poco; lavandina, limpia vidrios para limpiar el pizo (sic); poneme fideos y arroz 12 paquetes. Pasame la dirección y paso a buscar el pedido. Después lo promociono, pero si me mandás si o si lo que te dije", habría solicitado Vicky.