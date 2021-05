Pamela David opinó sobre la polémica con Marcelo Tinelli: "Ojalá la gente se lo..."

La polémica apertura de ShowMatch del lunes de la semana pasada, desató una fuerte polémica por la cantidad de gente que apareció en cámara en tiempos de tantas restricciones por la pandemia de coronavirus. El impacto mediático y en la opinión pública fue tal, que Tinelli atravesó un apagón de rating.

Este lunes, Pamela David habló del tema con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Lamenté mucho que alguien no le haya dicho a Marcelo Tinelli que lo cuiden”,

Luego, con respecto al regreso del popular conductor a la televisión, Pamela enfatizó: “Me dio mucho gusto que volviera. Yo decía qué bueno, cuántas familias van a tener un poco de aire”.

Retomando el tema de la polémica con ShowMatch, la conductora opinó: “Lamento que no le hayan dicho `acá no hay distanciamiento`. Me parece una macana muy grande y hay que frenar. Ojalá lo pueda resolver y la gente se lo perdone, porque la verdad es mucho el trabajo que se da”.

Con respecto al fenomenal éxito de MasterChef Celebrity, Pamela aseguró: “Masterchef tiene que ver con esa necesidad de la gente de no intoxicarse. El certamen no tiene conflictos, son pequeñeces”.

Finalmente, la esposa de Daniel Vila se refirió a su vuelta a la televisón. “En algún momento, no en lo inmediato, voy a volver”. Y hablar sobre el formato con el que regresaría, detalló: "Algo que no afecte a nadie. Quiero sumar, quiero entretener y hacerle bien a la gente en este momento tan complicado”, manifestó.