La escalofriante experiencia de Pamela David con el juego de la copa

Andy Kusnetzoff contó con invitados de lujo este sábado en PH, Podemos hablar. Una de las que estuvo presente en el piso de Telefe fue Pamela David quien sorprendió a todos al aire cuando contó una escalofriante experiencia paranormal. Todo ocurrió cuando el conductor del ciclo les pidió a los participantes que dieran un paso adelante quienes hubieran vivido alguna experiencia mística.

"Me ha pasado de jugar al juego de la copa y es espantoso. No lo hagan en su casa. Más allá de que te asustás, después pasan cosas", advirtió antes de comenzar con su relato la conductora de TV.

"Éramos tres personas. Se empezó a mover la copa y vos no sabés si lo está moviendo alguien para hacer un chiste", comenzó diciendo. "Me acuerdo que se levantaron las otras dos personas porque golpearon la puerta y me quedé sola con la copa. Ahí es cuando se me empezó a mover a mí sola. Me asusté pero como era más chica tenía inconsciencia", agregó.

Y continuó: "Me acuerdo que le pregunté quién era y en ese momento, no sé si es cierto o no. Me decía que era mi abuelo, pero yo no lo conocí. No se me movió algo sentimental, pero sí le hice una pregunta para ver si era cierto. Y posta, me contestó. También podía saberlo yo y moverlo inconscientemente".

Para cerrar, sumó: "No es lindo y no lo hagan porque no son energías de miércoles. Hoy que entiendo más de energías digo que no lo hagan porque es gente que no se pudo ir y es energía que está ahí estancada, de la peor".