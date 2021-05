Elliot Page mostró su transformación física posando sin remera

Este lunes, Elliot Page se mostró en su cuenta de Instagram sin remera y en traje de baño, cinco meses después de haber revelado al mundo que es transgénero.

De esta manera, el actor compartió por primera vez el resultado de la cirugía estética a la que se sometió para sacarse el busto. Feliz y orgulloso, Elliot posó sonriente y conquistó casi dos millones de likes en solo seis horas. "El primer bañador de Trans bb", escribió el actor en el epígrafe junto con los hashtags "TransJoy" y "Trans Is beautiful".

En una entrevista con Oprah días atrás, Page había dicho que hizo pública su cirugía superior porque "quería compartir con la gente lo mucho que ha cambiado mi vida", calificando el procedimiento de "salvavidas".

Esta es la primera vez que la estrella de Juno muestra su nuevo torso desde que se sometió a la cirugía superior, que elimina el tejido mamario para producir una apariencia más masculina.

Recientemente, una entrevista que brindó a la Revista Time, el actor subrayó que ser trans no es sólo cuestión de cirugía. Para algunas personas, es innecesaria. Para otras, es inasequible. Para él, la intervención quirúrgica le ha permitido reconocerse cuando se se mira al espejo.

Page, que protagonizó películas como Juno, X-Men: The Last Stand e Inception, dijo que sufría depresión, ansiedad y ataques de pánico después de conseguir los papeles de los éxitos de taquilla. No sabía "cómo explicar a la gente que, a pesar de ser actor, el solo hecho de ponerme una camiseta cortada para una mujer me hacía sentir tan mal", aseguró.