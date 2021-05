Laura Laprida habló de los cuidados que debe tener en cuenta tras pasar por una dura situación de salud

Desde España, la actriz Laura Laprida habló de los cuidados que deberá tener “de por vida” para evitar que vuelva a aparecer el cáncer de piel que le fue diagnosticado hace un tiempo.

En diálogo con La Once Diez, la hija de María Eugenia Fernández Rousse, una de las “Trillizas de Oro”, confesó: “Yo siempre tuve problemas con mi piel. Me sale dermatitis, se me irrita con los alimentos, con el sol, depende de la ropa que me pongo. Soy muy blanquita y tengo mis problemitas con la piel. Cuando me encontré una marquita medio rara en la frente yo tenía 25 años y me dijeron que no era para preocuparse, que la palabra le quedaba grande a la condición, pero que no dejaba de ser un cáncer de piel”.

La artista que hoy tiene 31 años contó que en el momento en el que se enteró del diagnóstico, su hermana Eugenia "Geñi" Laprida estaba luchando contra el cáncer de mama, por el cual murió en 2018.

Sobre su situación de salud, Laura agregó: “Me dijeron que tiene solución, que se opera y que tengo que cuidarme de por vida por el sol. Tengo un día divino, tengo la playa, tengo la pileta, pero tengo que esperar cierto horario para salir, para estar al sol. Ya no me tiro como un lagarto a tomar sol, eso ya no lo hago”.

En diciembre, la actriz había alertado a sus seguidores sobre los cuidados a tener en cuenta con respecto a la piel. “Quería decirles que se cuiden mucho de la piel porque es muy importante, la gente no sé si sabe lo importante que es cuidarse del sol”. En aquel momento, también destacó la importancia de cuidarse de los rayos que generan las pantallas de los dispositivos electrónicos. “La gente que estudia y trabaja con la computadora se tiene que cuidar de los rayos porque dañan mucho la piel, también el teléfono y la televisión. Yo cuando grabo me pongo protector porque las luces que hay en el set me dañan la piel”, sostuvo.