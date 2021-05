Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar: "Extrañamos todo, hasta probar sonido"

"Dentro de tanta incertidumbre, tener la posibilidad de volcar la creatividad y el tiempo en un disco es una alegría", expresa Emiliano Brancciari sobre "Luz", el décimo disco de No Te Va Gustar que fue lanzado el pasado 7 de mayo.

La idea de un nuevo trabajo de estudio ya aparecía en el horizonte de la mítica banda uruguaya, pero la pandemia de coronavirus puso en su camino un nuevo desafío. Todo lo que ya tenían organizado tuvo que modificarse por completo. Un verdadero cambio de planes. "La idea original era grabar el disco en dos etapas, ya que las giras no nos permitían tener tanto tiempo libre para componer y grabar. Con el comienzo de la pandemia en 2020 tuvimos que cambiar los lugares donde habíamos pensado previamente grabarlo. Primero, se hizo imposible viajar a Nueva York al estudio donde trabaja Héctor Castillo, productor del disco. Después, surgió la posibilidad de ir a Londres, pero tampoco se pudo por problemas con los vuelos".

La banda se encontraba en una disyuntiva. La pandemia recién llegaba y no sabían con exactitud cuándo se iría. La incertidumbre era enorme y cumplir con lo planificado era realmente inviable. Fue en ese momento que surgió la idea de montar de cero un estudio en Uruguay, más precisamente en una estancia en José Ignacio. "El dinero que teníamos pensado gastar en grabar afuera lo invertimos en tener el mejor estudio posible acá. Lo armamos de cero. Elegimos un salón de la estancia que sonaba muy bien - tenía mucha madera y vidrio – y llevamos todo, inclusive fabricamos paneles para agrandar o achicar los espacios. El equipamiento lo alquilamos en Buenos Aires, y como yo tengo doble ciudadanía viajaba para traerlos".

Alejados de la ciudad, con tiempo libre y en la tranquilidad de un entorno natural, la banda pasó 20 días en familia, como en los viejos tiempos. "Estuvo buenísimo porque pudimos convivir todos juntos. Nos extrañábamos un montón. Era algo que necesitábamos. Nos acostumbramos a convivir en contextos de giras y una situación como esta no nos pasaba hacía un montón de tiempo. Lo disfrutamos de principio a fin. En una etapa tan oscura para todo el mundo, encontrar un contexto así de tanta felicidad para grabar un disco fue realmente único".

Lu Lee / NTVG

- Entonces, el disco se vio beneficiado por el parate.

- Claro. Nos quedó tiempo libre para dedicarle al álbum. Y con respecto a las canciones, pude componer muchas más y que hubieran opciones para elegir a la hora de grabar. Además, no hizo falta que viajemos al exterior.

- Me imagino que esta pausa obligada también los hizo reflexionar sobre todo lo que han vivido en estos 25 años de carrera.

- A veces no te das cuenta de valorar los momentos, y más nosotros que tenemos la suerte de trabajar de lo que amamos. Con tantos viajes comenzás a cansarte de muchas cosas - las esperas, los aeropuertos - que hoy en día las valorás muchísimo más. Hoy extrañamos todo, hasta probar sonido que es tediosos ya que siempre es lo mismo. Staff completo de NTVG en el estudio que montaron en José Ignacio. Foto: @notevagustaroficial

- En todos estos años de trayectoria supieron mantener el sello de la banda y a la vez reinventarse con cada disco. ¿Cómo se logra?

- Las canciones tienen nuestro sello, pero intentamos no repetirnos y cambiar en referencia a lo último que hicimos. La clave también está en el productor artístico. Hector sabe hacernos cambiar y potenciar esos cambios, no por nada es el tercer disco que trabajamos con él. Antes buscábamos un productor distinto en cada disco para que sonara diferente. Además, somos una banda que siempre está pensando en la actualidad. En nuestros shows siempre tocamos lo último, más allá de que van rotando también los temas clásicos. Nos gusta tocar lo que estamos representando en ese momento. No queremos convertirnos en una banda tributo a lo que fuimos. Nuestro público está acostumbrado a eso y sabe que si sacamos un disco lo vamos a tocar. Todo esto nos mantiene vigentes, presentes y no mirando hacia atrás. Tapa de Luz

Lu Lee / NTVG

- "Luz" apunta hacia otro lado en relación al disco anterior "Suenan las Alarmas". Lo noto más introspectivo y menos contestatario. ¿Vos cómo lo sentís?

- La verdad que estábamos un poco asqueados de la política. Fueron dos años de campaña electoral muy agresiva tanto en Argentina como en Uruguay. Mucha discusión entre la gente, peleas en las redes, los medios de comunicación insoportables. En ese sentido las letras tiene que ver más con los sentimientos, con las relaciones interpersonales, más introspectivas y se alejan de "Suenan las Alarmas" que era más combativo. Es parte de la necesidad de hacer algo distinto.

- Además, con los invitados que eligieron para el disco se ve esa intención de reafirmar lo actual pero sin olvidarse de sus raíces musicales. ¿Cómo se dieron la participación de Ricardo Mollo y Nicki Nicole?

La admiración por Ricardo viene de nuestra adolescencia. Empezamos haciendo covers de Divididos y Sumo, imaginate. Si fuera por nosotros debería haber estado en el primer disco. Pero eso te da la pauta que el invitado siempre tiene que ver con la canción. Es el tema el que te señala al invitado. Recién ahora apareció el tema que nos pidió a Ricardo. Hablamos por teléfono y accedió enseguida. Luego él tenía que viajar a Uruguay por temas familiares justo en las fechas que nosotros estábamos grabando. Pasamos un día hermoso con él. Vino con la canción aprendida de principio a fin, con un respeto y una dedicación admirable.

–¿Y con Nicki Nicole?

- “Venganza” ya estaba escrita, pero como la canción trata sobre la temática del femicidio queríamos que participara una mujer. Nos pusimos a escuchar a varias artistas de diversos géneros hasta que llegamos a Nicki. Ahí nos dimos cuenta automáticamente que era ella: por su impronta, su manera de decir, su juventud, su fuerza. Era lo que necesitábamos. Le escribí directamente por Instagram y me contestó enseguida. Entonces le pasamos la canción y ella compuso su parte de la letra.

- Que gran aporte están haciendo a la escena esta camada de músicos jóvenes, ¿no?

- Nosotros estamos aprendiendo mucho de las nuevas generaciones. Son más libres, no se ponen barreras. Es esa fuerza que tienen más allá del género que hagan. Hoy en día la actitud rockera está en otros estilos musicales. Lo que ellos hacen es donde está la rebeldía, donde está realmente el rock.