Conmovedor: Paulina Cocina habló de su larga batalla contra la depresión

Paulina Cocina es un fenómeno en las redes con su talento para la gastronomía y sobre todo con su expansiva alegría. Pero su vida personal no siempre fue radiante. La cocinera transitó un largo cuadro de depresión y este sábado en la noche dio algunos detalles cuando estuvo como invitada en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe).

“Estuve triste mucho tiempo, seguramente fue depresión y fueron muchos años. Me diría, a mi yo de 17 años, que empiece un tratamiento rápido, que todo va a pasar y que un día voy a estar en PH y decir, ‘tuve una vida color de rosa’, porque no me voy a acordar. Me olvidé ya de eso, estoy muy lejos”, expresó la influencer.

Luego agregó: “Fueron muchos años de tristeza, de no levantarme. Creo que tuve una depresión, no mega grave, pero sí muy larga. Ese tipo de enfermedades, y más hace tantos años, son difíciles, sobre todo a nivel diagnóstico. Generalmente, la gente te dice, ‘ponete contenta, no pasa nada, tu vida está buena’. Y la verdad es que yo nunca tuve eventos traumáticos ni difíciles”.

Finalmente, Paulina detalló qué hizo para salir adelante. “Sí sociabilizaba, pero tenía tristeza. No tengo una etapa de mi vida en donde diga, ‘la pasé permanentemente mal’, pero sí tenía como una tristeza constante. Me duró muchos años esto, estoy hablando de ocho, diez o más. Salí haciendo un tratamiento”. A su vez, si pudiera retroceder el tiempo aseguró: “Me diría que no es verdad, que yo no soy así y que se va a solucionar. Que siga buscando, que todo va a pasar y que un día no se va a acordar de eso”.