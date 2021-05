Noelia Marzol habló del día que Luis Miguel la encaró: "Lo mandé a..."

A pocas semanas de ser mamá, Noelia Marzol fue invitada al programa Pampita Online. Sin embargo, el tema del embarazo quedó relegado a un segundo plano, cuando Pampita fue al hueso antes de que la modelo se sentara en el sillón: "¿Es verdad que Luis Miguel te encaró en algún momento y no le diste bola para nada, que lo dejaste pagando?", disparó.

"No solo eso, sino que casi que lo insulté, te diría", respondió Noelia. Y pasó a detallar el momento: "Marley es muy amigo de él y cada vez que viene a la Argentina, obviamente, van a comer y demás. Estábamos trabajando juntos y Marley me dijo: ‘Vamos a comer, que yo ya no sé con quién ir’. La verdad que yo recién arrancaba a trabajar y dije: ‘Un artista internacional, yo esto no me lo pierdo perder, por supuesto que quiero ir a conocerlo’. Me daba mucha intriga. Así que fuimos a cenar", recordó.

"Él quería aprender a bailar tango. Y Marley le dijo: ‘Noe sabe bailar’", contó Noelia. "La realidad es que yo era muy joven, tenía 20 años. Él ya era grande, un señor grande", dijo. Y Pampita consultó: "¿Pero con esa tonadita mexicana no te sedujo?". Marzol fue terminante: "¡No! Mi mamá me decía: ‘A mí me seduce mucho’. Pero ya no era contemporáneo a mi. Lo veía grande para mí, no me atraía. Pero bueno, trató de conquistarme y le pidió teléfono a Marley y él se lo dio", dijo.

Días más tarde, sonó el teléfono de Noelia. Del otro lado, le hablaban de parte de Luis Miguel, pero ella pensó que era una joda: "Como estábamos todo el tiempo jodiendo entre nosotros, pensé que me estaba hablando Marley", dijo. "¿Cómo se presentó? ¿'Soy Micky’, ‘soy Luismi’, ‘soy qué'?", preguntó la modelo. "No, te llama otra persona, de parte de ‘el señor’, te dice. Entonces, claro, yo pensé que era una joda de Marley. Y empezó a decirme que ya había vuelto a Cancún, que si no quería tener vacaciones allá", contó.

"¿Y no querías ir a Cancún unos días?", quiso saber Pampita. "¡No, para eso me pago el pasaje, para eso trabajo desde que soy chica!", respondió Noelia. Y luego se justificó: "No, no me iba a sentir en la obligación porque era Luis Miguel. Si me hubiera gustado, por supuesto... ustedes ya saben que yo no tengo ningún problema en relacionarme. Pero no tenía ganas", dijo.

Luego contó que Marley le confirmó que efectivamente no era una broma, sino que de verdad la habían llamado de parte del entorno del artista: "‘Era alguien de parte de Luismi. Él me pidió tu teléfono y me hiciste quedar como la mona, podrías haber sido un poco más sutil’, me dijo Marley... Y no, lo mandé a freir churros", cerró.