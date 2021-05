Florencia Peña reveló que practicaría el poliamor con una figura del fútbol: "Es mi debilidad"

Florencia Peña es una fanática hincha de River Plate, a tal punto que confesó su amor por el actual director técnico de este club, Marcelo Gallardo.

"Me parece que lo que pasó el otro día con River nos mostró una realidad de que el fútbol no está exento de lo que pasa en la Argentina y el mundo con el coronavirus", comenzó diciendo la actriz y conductora en una entrevista con Diego Díaz para Fútbol Continental (AM 590), con respecto al histórico partido que ganó el equipo en la Copa Libertadores.

"River tiene una templanza y para mi tiene al mejor líder del fútbol argentino del último tiempo, Gallardo. Uno lo vivió como un hazaña, pero se jugó sin reemplazos y sin arquero, uno después lo naturaliza", continuó Flor.

Luego, Díaz le preguntó a Florencia por qué figura del Millo incluiría en una relación poliamorosa. "Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad", reveló la actriz de 46 años de edad, y agregó: "No soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza".

"Es Gallardo sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos", bromeó.