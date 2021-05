ShowMatch: picante cruce entre Guillermina Valdes y Jimena Barón

Anoche, Pachu Peña volvió a ShowMatch, pero esta vez como participante del nuevo segmento del programa, La Academia. Antes de presentar su propuesta, Peña adelantó: "Me gusta bailar. Tengo oído, pero me tengo que adaptar a las coreos. No voy a hacer una pirueta en el cubo por una lesión en el hombro".

Tras la presentación de la pareja, con un fallido final, la primera en dar su devolución fue Pampita. "Un placer tenerlos acá. Me encanta que Pachu se haya animado. El baile no sé si es lo que más cómodo le queda, pero lo intenta. Estuvo buena la actitud; se equivocaba y seguía. En la sincro fueron a destiempo de principio a fin. Tal vez, debería haber sido un poquito más fácil, así ella se acomoda a él. Hay mucho que pulir, pero te voy a poner un punto más".

Jimena Barón no coincidió: "Que yo me quede sin palabras es algo que no suele ocurrir. Es la primera vez que no anoto nada. Estuvo piola al principio, porque como él no baila nada, pensé que iban a ir por el acting. Es una excelente estrategia, pero no está bueno que Pachu se ría, porque no se entiende si es parte de la propuesta o no. No me pasó nada. Yo creo que cuando él bailó un poco, no estuvo mal. Difiero con Caro: hay que hacerlo bailar. No fue cómico, ni hubo sincro, ni nada".

Guillermina Valdes, a su vez, disintió con Barón: "Para mí, la risa sí garpó. La sonrisa es su fuerte y tomó eso, a pesar de que bailó muy mal. Yo sí anoté: ‘Se cagó de risa’, ¿era sincro?’, ‘¿Les pidieron lo mismo que a las otras parejas?’ y ‘perdido’. Pero como lo quiero a Pachu, le voy a subir dos puntos".

Sus palabras indignaron a su compañera de estrado. "¡El sentimiento déjenlo en casa, chicas!", pidió Barón. "Yo pongo acá una barrera, no se puede cuestionar al otro. A mí los productores me dijeron que podía evaluar lo que yo quería", protestó Valdes, mientras Pampita asentía. "No te voy a sumar dos puntos, te voy a sumar tres", cerró, y lo calificó con un 9. "Cada pareja es un mundo. Yo no voy a evaluar a Pachu con la misma vara que a Julieta Nair Calvo", explicó Valdes.

Hernán Piquín, se sumó a la polémica: "Bailaron muy poco. Yo no creo que tengamos que poner puntos por cariño. Ustedes son adorables, nos reímos con ustedes, pero esto es un concurso y hay que exigir al máximo. A ella sí la vi fantástica. Él se perdía y se reía y no está bueno eso. Cuando le toque actuar, ahí sí está bueno, pero hoy había que bailar. No me gustó. No hubo líneas, no hubo nada. Si lo tengo que puntuar por el baile, le tengo que poner un cero, pero como ensayaron le voy a poner otro puntaje", cerró.