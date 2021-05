Revuelo en MasterChef: desafiaron a una participante a cocinar carne de caballo

Al igual que en nuestro país, en otros lugares del mundo MasterChef es uno de los programas culinarios más vistos de la pantalla chica. Debido a su grandioso éxito, en España ya se encuentran transitando la novena temporada del reality. En una de las últimas emisiones del ciclo, se produjo un gran revuelo por un hecho insólito: desafiaron a una de las cocineras a preparar un plato con caballo, su animal preferido.

Fue el participante Dani quien provocó a su compañera Ofelia para que realizara la preparación con carne equina luego de que, en reiteradas ocasiones, confesara que sería el único animal que nunca cocinaría. Finalmente, luego de querer abandonar la competencia, terminó realizando el plato.

"Me trataban a través de los caballos. Es un respeto y una admiración por un animal tan noble y que ayuda sin pedir nada a cambio. Para mí no es una carne, es más que eso: es la terapia", señaló la concursante entre lágrimas.

"Es que no es justo. Es que no quiero cocinar caballo. Lo comenté mil veces. Yo entiendo que es una competición, pero no esperaba contarles mis intimidades a mis compañeros y que ellos las fuesen a utilizar para pelear en el concurso en mi contra, eso no se me pasaría por la cabeza", continuó.

Y explicó: "Para mí el caballo es un animal que me ha aportado muchísimo, mucha estabilidad, mucha ayuda. Me ha sacado de muchas cosas y no me parece justo. Lo hablé siempre, que no me pongan nunca caballo, es un respeto".