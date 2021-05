Molesta, Natalie Pérez se descargó en la red: "La argentinidad al palo"

Si bien a Natalie Pérez se la destaca por mantenerse muy alegre en sus redes sociales y compartir contenido que divierte a sus fanáticos, ahora la artista le dio otro uso su cuenta. La cantante se filmó frente a la cámara para hacer un contundente descargo y apuntó contra aquellos que mienten para tener prioridad y recibir la vacuna contra el covid-19 en el país. Además, contó el difícil momento que atraviesa su hermana a raíz de lo que está ocurriendo.

"Buen día, voy a decir algo que me molesta un poco, escuché varias anécdotas de gente que se va a vacunar diciendo que es paciente de riesgo, por ejemplo dicen que tienen asma, van y se vacunan y no tienen nada. Pero no les piden ningún tipo de certificado cuando llegan al lugar", comenzó diciendo.

"También hay gente que se hizo pasar como personal de salud, que no le piden certificado, entonces llegan y los vacunan", agregó. "Lo cierto es que, por ejemplo, en mi caso, mi hermana más grande tiene una discapacidad, es paciente de riesgo, hace un año y medio que no sale de su casa, para el Estado no es prioridad, pero algún salame que se hace pasar por asmático, sí es prioridad", manifestó.

"Quizás está todo desbordado y sólo quedan los valores de cada persona, la argentinidad al palo, por favor, sepan que de verdad hay personas que lo necesitan", puntualizó.

Y finalmente les pidió a sus seguidores: "Si hoy estás por ir a vacunarte, tenés tu turno y no te corresponde, quizás puedas pensar y arrepentirte y cancelarlo. Y ojalá también el Estado se haga cargo y le de prioridad a las personas con prioridad y no a les amigues más íntimos o al azar".