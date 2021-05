Luis Ventura sacó a la luz un dato desconocido de su relación con Horacio Cabak

Si bien el revuelo entorno a las infidelidades de Horacio Cabak había mermado, su participación en el programa que conduce Andy Kusnetzoff, el sábado pasado, lo puso nuevamente en boca de todos. Lo curioso fue que el periodista se hizo presente en PH, Podemos hablar luego de poner una cautelar a los medios para evitar que hablaran de su situación. Esto provocó un gran enojo en su programa Polémica en el Bar.

Luis Ventura, fiel a su estilo, estuvo en Intrusos y no sólo habló de la interna del ciclo televisivo sino también sacó a la luz un tema del pasado que, en su momento, prefirió no tocar. "En ‘Polémica’ estaban calientes con él", señaló el comunicador. "Si vos me metés una cautelar… si él no habló, hubo otra protagonista que sí lo hizo, y nos podíamos haber metido en el tema por ahí sin nombrarlo, pero no lo hicimos porque se lo cuidó", expresó.

"Yo por lo menos traté de cuidarlo", agregó y manifestó: "yo tengo buena relación con él pero en algún momento estuve enojado, no sé si él lo sabe, no fue ahora, fue antes. No creo que lo sepa porque me lo comí. Porque para jugar este juego, hay que saber hacerlo si no te lastimás. Y él no lo sabe jugar y le explotaron todas las bombas en la cara".

Curiosa, Paula Varela le consultó los motivos de su enfado. "En algún momento yo me enojé porque hace años, cuando se desarticuló lo que era el aparto de ‘Intrusos’, e incluso pasó al horario de la noche, yo me quedé en una ambivalencia de trabajo y el canal creó un programa que se llamó ‘Intocables’", explicó.

"‘Intocables’ fue Cabak, Casella, Marcela Tauro, Gómez Rinaldi y yo. Fue un éxito. Él era el conductor y yo estaba bien, pero en ese momento se armó quilombo con Jorge porque no le iba bien, y me hicieron ir a trabajar con él de nuevo a la noche. Yo no quería, pero al final quedé con los dos programas, y en el medio yo me comí siete juicios por el tema Juan Castro. Pero, un día vi el expediente, y vi lo que había declarado Cabak con respecto al programa y el caso Juan Castro. Y a mí me dolió”, cerró.