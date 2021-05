Lizardo Ponce se enojó con Marcelo Tinelli en su debut en ShowMatch: "Me arruinaste todo"

Lizardo Ponce y la bailarina Josefina Orio Zabala debutaron anoche en la pista de La Academia. "¡Estoy muy nervioso! Están todos mis amigos y, la verdad, qué bueno que vinieron, porque necesito su apoyo y toda mi familia está en Córdoba", expresó el influencer.

Antes de comenzar su performance, la pareja sufrió su primer accidente cuando Marcelo Tinelli demoró la presentación y la bailarina se cayó de los hombros del mediático. Terminado todo, el influencer estalló. "¡Me arruinaste todo! ¡Estoy enojado de verdad! Salió mal el truco. Yo pediría hacerlo de vuelta", expresó el participante ofuscado. Luego agregó: "Estoy a nada de irme".

"¿Quién hizo ese truco? ¡Nadie!", se quejó Lizardo con Tinelli. "¡Ah! ¿Hiciste un truco?", lo chicaneó. "No sé si seguir si me van a cuestionar los participantes", fingiendo estar molesto.

Luego del berrinche, el dueño del voto secreto, Hernán Piquín, cerró: "La propuesta me gustó mucho. Todo el quilombo lo tenés vos en la cabeza. El truco no salió mal, pero hubo agarradas que no salieron bien. Tenés que estar más presente y creértela más. Te dan el espacio, un coreógrafo y una bailarina; y es una pena que te destruyas así".

"Yo coincido mucho con lo que dicen. Vos tenés un talento increíble, cuando conducís, en las redes... Podés catar, podés bailar, pero tenés que creerte que vos podés. Ya sos un artista y estás acá porque te lo merecés. Disfrutá de este buen momento profesional", terminó recomendando Tinelli.