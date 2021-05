Guillermina Valdes expresó su enojo por una "violenta" situación que atraviesa en ShowMatch

Este miércoles, Guillermina Valdes manifestó su enojo por una situación que está atravesando durante su reemplazo a Ángel de Brito en el jurado de La Academia, certamen que forma parte de ShowMatch (El Trece). La empresaria reveló que no está en el grupo de chat de los jurados.

De Brito por su parte, lejos de calmar las aguas tomó una actitud muy tensa al expresar que no iba a agregar a Valdes y la diseñadora se mostró muy incómoda con la situación.

En plena emisión de miércoles, Guillermina dijo frente a cámaras: “No me gusta hablar mucho sobre mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp de los jurados”. Si bien al principio pensó que la razón era porque ella es un reemplazo, luego advirtió que el resto de sus compañeros no quieren aceptarla en el chat, dado que Valdes es la pareja de Marcelo Tinelli, el líder del programa, y los integrantes del jurado no quieren sentirse tan expuestos frente a su jefe.

Este jueves De Brito, quien se encuentra aislado en su casa tras regresar de Miami, luego de dar positivo en Covid-19, volvió a referirse al tema. “No vas a estar en el chat, yo soy el administrador”, enfatizó el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) a través de Twitter. Obviamente, el comentario irritó a Guillermina que respondió por el mismo canal: “No es mi intención, Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los preconceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses”.