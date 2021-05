Florencia Peña volvió a apuntar contra Carlos Tevez: "Yo dije todas verdades"

"Te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo", había tuiteado Florencia Peña el domingo pasado minutos después de que Carlos Tevez convirtiera el gol contra River Plate.

Más allá del gol, los dichos de Florencia claramente apuntaban contra el amparo judicial que presentó el delantero de Boca para evitar pagar el impuesto solidario a las grandes fortunas.

La polémica quedó instalada por el tweet de Florencia, que generó idas y vueltas entre la conductora de Flor de Equipo y varios de sus seguidores. Y lejos de dejar el tema atrás, Peña argumentó por qué le dijo lo que dijo a la figura xeneize.

"Yo dije todas verdades, ¿o no? ¿O no es cierto que presentó una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza? ¿O no es verdad que su gol fue con falta?", enfatizó Florencia.

"Soy de River y por supuesto que lo escribí desde la calentura que genera el partido", dijo Flor, de alguna manera haciéndose cargo. De todas maneras, Peña aclaró. "Forma parte de las chicanas futboleras. ¿O sólo los de Boca pueden chicanearnos a los de River? Además, no se pueden sorprender. ¿Qué tuit mío no genera polémica? Yo siempre digo lo que pienso", explicó en una entrevista con la revista Paparazzi.

Pese a querer bajar el tono, volvió a criticar a Tevez. "En un momento como este hay que poner el hombro, y los que más tienen son los que más tienen que poner", disparó Florencia.