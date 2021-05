Revelan que Claudia Villafañe recibía una importante ayuda en MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe fue la ganadora de la primera temporada de Masterchef Celebrity (Telefe), y este domingo se supo que la exesposa de Diego Maradona recibía la ayuda de Paulina Cocina, la influencer que este domingo estuvo invitada a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece).

“¿Claudia te llamaba a vos para pedirte recetas?”, preguntó sin rodeos Juana Viale. A lo que Paulina respondió: “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”. “Sí, estás autorizada”, retrucó la nieta de Mirtha Legrand. Entonces la invitada admitió: “Sí, sí. No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía: ‘Nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’. Y ahí yo le decía: ‘Podés hacer esto, podés hacer lo otro'. Hablando con ella y con Belu Lucius me sorprendió que de verdad es una competencia, estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome: ‘No me alcanza el tiempo’. Tampoco la asesoraba a Belu, ¿eh? Ni a Claudia tampoco: charlábamos nada más”.

Lejos de ser un ligero paso por el mundo de la gastronomía, Villafañe se está ocupando de lleno e el asunto. De hecho, recientemente lanzó a la venta una edición especial de los "ñoquis de la Tata", que son su especialidad.

Además, Claudia está participando con un segmento de cocina en Abrimos a las 12, el programa de Radio Del Plata que conducen los periodistas deportivos Alejandro Fabbri y Miguel Tití Fernandez.

Recientemente, la mamá de Claudia y Gianinna Maradona, estuvo en calidad de invitada en la segunda edición de MasterChef Celebrity, y ya hay rumores de que Villafañe podría sumarse a alguna nueva propuesta culinaria en la pantalla chica.