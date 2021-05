María Eugenia Vidal confesó el particular pedido que le hizo a Mirtha Legrand

La exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal estuvo junto a su pareja, el periodista Quique Sacco en el programa La noche de Mirtha (La Nación). La dupla se conoció en el mencionado ciclo hace un año y medio y Vidal hizo le una confesión a Juana Viale, quien está reemplazando en la conducción a su abuela, Mirtha Legrand.

"Yo cada vez que me eonctraba con tu abuela, ella siempre me preguntaba, en los años que estaba sola, si estaba de novia, y yo le decía: 'No tengo tiempo, consígame usted, que conoce tanta gente'", contó María Eugenia sobre el particular pedido que le hizo a Mirtha.

Luego agregó: "Mirá lo que fue la vida, que nos conocimos acá. Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio".

Por su parte, Sacco agregó: "Y menos en las circunstancias, porque yo viene al programa por el juicio de Débora (Pérez Volpin) que se había resuelto el día anterior. Había quedado que solo iba a venir si se conocía el fallo y estuvo a punto de no venir, porque había sido muy agobiante y durísimo".

Y el periodista finalizó: "Lo que es el destino, porque yo venía de una pérdida. Habían pasado 18 meses y el hecho de conocer el fallo hizo que se generara un alivio".