La esposa de Horacio Cabak habló del maltrato del conductor hacia Sofía "Jujuy" Jiménez

La escandalosa sepración de Horacio Cabak ha disparado una gran cantidad de capítulos y voces. Hace algunos días, Sofía "Jujuy" Jiménez dio detalles de su mala experiencia con el conductor y lo destruyó con una frase letal. Recordemos que ambos fueron compañeros en el programa Informados de todo (América).

El viernes, en diálogo a través de mensajes con Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece), Verónica Soldato, esposa de Cabak, ratificó la denuncia de la modelo. “Tengo roto el corazón. Lo banqué en todas, hasta cuando maltrató a ‘Jujuy’. No me lo merezco”, expresó la mujer.

Recientemente, "Jujuy" habló de Cabak en el programa Hay que ver (El Nueve). “Hoy estoy más grande y puedo entender distintos tipos de personalidades y modos de manejarse. Creo que también tiene que ver una cuestión generacional y machista muy fuerte. Y a él le sacás la ficha al toque. Cumple con ciertas características que son evidentes, pero obvio que a mí no me corresponde decir nada. Es un tipo difícil, soberbio. Tiene esa personalidad que un día te saluda y otro no. Algo raro. Creo que ni la mujer lo conocía. Como que está cambiando, algo le está pasando que no está pudiendo manejarse. Igual la debe estar pasando muy mal, ya la pasó mal con el Covid y ahora esto”, detalló la modelo.

Además, en señal de empatía Jiménez enfatizó: “Me solidarizo con la mujer porque me pongo en su lugar y es horrible ver, enterarte, imaginarte. Además pienso en sus hijos”,