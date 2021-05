Rocío Marengo aclaró su mensaje sobre su renuncia a La Academia

Anoche fue el debut de La Academia en la pista de ShowMatch y antes de terminar su primera edición, ya tenía su primera polémica. El estreno de la pista fue con la disciplina Cuadrado al cubo, donde bailaron cuatro participantes: Agustín Cachete Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarrés y Romina Ricci. Pero en la rutina había una quinta, Rocío Marengo, que por una cuestión de tiempos no pudo mostrar lo suyo, lo que la llevó a publicar un polémico tuit que todos entendieron como una renuncia al certamen.

"Recién renuncié! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto!". Con estas palabras la mediática anunciaba que abandonaba el certamen antes de salir a la pista. Lo hizo respondiendo un tuit del periodista Ángel de Brito, uno de los jurados de la competencia.

Tras las fuertes repercusiones mediáticas de su mensaje, fue la propia Marengo la que salió a aclarar los tantos. "De ninguna manera, jamás dudaría de seguir en la pista. Fui muy feliz ayer y no entré a la pista, imaginate lo que me va a pasar cuando entré. Nunca lo dudé. Fue un chiste que tiré al pasar y como era tarde no contesté nada. Hoy me desperté y había salido por todos lados pero de ninguna manera, no hay chance", indicó la modelo en exclusiva al sitio Primicias Ya.