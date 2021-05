El sorpresivo nuevo integrante que anunció Jey Mammón para su programa

Jey Mammón la viene rompiendo con su programa Los Mammones por la pantalla de América TV. Con su debut en enero de este año, el ciclo fue haciendo algunos cambios de acuerdo al rating que tienen algunos de sus invitados y las secciones que no resultaron. En este contexto, anoche se anunció la incorporación de un comediante que fue elegido y pedido por el público.

Luego de varias participaciones en el ciclo, Jey volvió a darle un espacio a Pichu Straneo, quien se hizo famoso hace varios años con Marcelo Tinelli y luego estuvo en varios proyectos como Peligro sin Codificar.

"Queremos un poquitito de Pichu", pidió Mammón en el piano, mientras el humorista imitaba las voces de cantantes famosos. "Me tendría que haber quedado, Jey", lanzó antes de terminar, por lo que el animador dijo: "Bueno, vamos a preguntarle a la producción".

Con la intención de hacer una votación, Jey dijo: "Último momento, los cómputos. Atención, Pichu Straneo ¿sigue o no sigue en 'Los Mammones'? Ruso querido, me decís por sí o por no. ¿Qué dice la gente?". Finalmente, anunció: "La gente dice en las redes que Pichu esté en este programa", y el locutor agregó: "¡Se queda!".