Revelan el monto que habría cobrado Horacio Cabak por ir a PH: Podemos Hablar

Este sábado, Horacio Cabak estuvo en PH: Podemos Hablar (Telefe) a pocos días de haber enviado una cautelar para evitar que los medios hablen de su separación, y allí el conductor se refirió con detalle a su situación privada.

Este lunes en Intrusos (América), Rodrigo Lussich contó que Cabak habría llegado a un importante acuerdo con la producción para ir a ese programa. "Por su presencia en PH, alguien le habría acercado un dinero... 50 mil pesos", reveló el conductor.

Luego agregó: "Además, recibió regalos de la producción: 20 mil pesos para gastar en una cadena mayorista, 25 mil pesos en vouchers de diferentes marcas, una caja con seis copas de un aperitivo y una invitación para pasar dos noches en un hotel importante".

Lussich explicó que, como suele ocurrir en muchos programas, los invitados cobran una suma por medio de la Asociación Argentina de Actores, que varia entre 7 mil y 9 mil pesos.

Por último, el periodista señaló que la visita de Cabak a PH no cayó nada bien al equipo de Polémica en el bar (América). "Están furiosos con él por dos razones. Por un lado, porque no quiere hablar de su separación. Y, por otro lado, porque no pidió autorización para ir al ciclo de Andy Kusnetzoff", afirmó Lussich.