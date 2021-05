La dura confesión de Lizy Tagliani al aire que conmovió a todos

Lizy Tagliani fue una de las invitadas de lujo que tuvo Andy Kusnetzoff este sábado en su programa. Junto a ella estuvieron en la pantalla de Telefe presentes Horacio Cabak, Dani La Chepi, Carlos Nair Menem y Pia Slapka. En un momento de la noche, la diva abrió su corazón y emocionó a todos con su confesión.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo les consultó a los participantes si alguno había pasado hambre. "No recuerdo haber pasado hambre yo, sí tenía muchos deseos de comer algunas cosas", inició su relato la mediática.

"Con el tiempo descubrí que mi mama pasó mucha hambre para que yo no la pase", sumó. "Ella estaba todo el día con el mate y nunca la vi comer. Dormíamos juntas en una casita y escuchaba ruidos (de su panza) y no sabía que era de hambre. No registrar eso es una angustia tremenda", continuó.

"Llegó un momento donde yo tenía vergüenza de mi mamá porque era gorda y porque éramos pobres", confesó al aire.

Emocionada, agregó: "Íbamos a comprar y yo caminaba un poco más atrás porque estaban mis compañeros. Creo que eso me va a dar culpa siempre y creo que no lo voy a poder resolver nunca porque no tuve la posibilidad de decírselo".

"Mi mamá me daba un papelito con las cosas que tenía que comprar y estaban mal escritas. Entonces yo lo escondía porque me daba vergüenza que no sepa escribir, no lo hacía conscientemente", indicó.

Finalmente, cerró con el recuerdo de una escena que conmovió a todos en el piso: "Con mi mamá pasamos mucho solas en una pieza, con un techo de chapa de cartón y un candado que ponía para protegerme por el barrio en el que vivíamos donde a las 2 de la mañana te abrían la puerta y mi mamá me escondía en un ropero".