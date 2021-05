"La Chabona" salió a hablar tras el escandaloso video del líder de Mala Fama con su nieta

En las últimas horas, se viralizó un video de Hernán Coronel, líder del grupo Mala Fama, junto a su nieta que fue duramente criticado: los internautas lo acusaron de abusar sexualmente de la niña. En el clip, de corta duración, se lo ve al lado de La Chabona y sobre sus piernas está sentada la pequeña a la cual le está frotando el pecho por debajo de la remera.

Luego del gran revuelo que ocasionaron las imágenes, el cantante habló en Crónica HD. "No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar", expresó.

"La nena quería estar conmigo y me decía ‘ Mala Fama quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando", agregó.

Y manifestó: "Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente".

Hoy, La Chabona, salió a hacer su descargo en TikTok sobre lo que pasó y apoyó al músico. "Quiero dar mi testimonio, quiero explicar lo que pasó en la casa de Hernán de Mala Fama. La verdad es que el chabón está re mal. Yo estuve ahí con mi representante, Christian Manzanelli, y en ningún momento él se zarpó, manoseó a la criatura o manoseó a su nieta, en ningún momento. Es más, había una banda de nenitos ahí y el chabón le mostraba cariño como cualquiera", indicó.

Y cerró: "Yo no lo voy a permitir porque yo sé lo que se siente ser mamá, yo tengo a mi hijo Junior, lo amo, y doy la vida por mi hijo. Yo no lo permitiría. Es muy humilde Hernán y está re mal por todo esto".