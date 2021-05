Jorge Rial se vacunó en Miami y contó que sintió vergüenza

Jorge Rial viajó a Miami para vacunarse contra el coronavirus y desde aquella ciudad de los Estados Unidos salió al aire en Tv Nostra (América). El conductor se inoculó el sábado y se aplicó la única dosis de Johnson & Johnson y solo tuvo unas línea de fiebre por la noche.

Recordemos que Rial recibió un aluvión de críticas en los medios y en la red ya que anteriormente él había cuestionado duramente a famosos que viajaron a los Estados Unidos para vacunarse.

"Siento que me saqué una mochila muy pesada. Realmente estaba con mucho miedo. Me vine a vacunar por miedo. Estaba muy cagado. Siento que si me contagiaba me mataba", afirmó Rial en charla con su equipo.

Además, el conductor desmintió haber sido agraviado durante su vuelo. "Lo que se dijo no fue así, nada que ver, la gente que me habló me dijo que estaba bien. Además la mayoría venían a vacunarse".

Finalmente expresó: "Yo siento que este viaje me salvó la vida. Pero sentís vergüenza porque ojalá todos tengan la posibilidad de tener la vacuna".