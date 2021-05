El mal momento que vivió Jorge Rial en su viaje a Miami para vacunarse

Luego de que se conociera que Jorge Rial viajaría a Miami para vacunarse contra el covid-19 se generó un gran revuelo. El motivo fue claro: él fue uno de los primeros que salió a criticar fuertemente a quienes se iban al exterior a inocularse.

Esta mañana, Yanina Latorre reveló en Los ángeles de la mañana el difícil momento que tuvo que atravesar el periodista para acceder a su vacuna contra el coronavirus en los Estados Unidos. "Yo tengo la foto de Rial en Miami saliendo de vacunarse", contó al aire en la pantalla de eltrece.

"Viajó solo el viernes…no la pasó bien el viernes en el aeropuerto ni en el avión. La gente lo agredió, le dijo cosas. Él iba en business y estuvo en el salón vip sentado, pero cuando iba caminando la gente le gritaba y le decía cosas”, continuó.

"Tengo entendido que en el avión también, donde no pasó a mayores, pero tuvo una pequeña turbulencia con los pasajeros. No le fue fácil. Allá está en el Hotel Four Seasons, viajó solo…hay gente que baraja la posibilidad de que la mujer haya viajado en otro avión, pero no, a mí todos me siguen diciendo que viajó solo", agregó.

Y finalmente, acotó: "Lo que no me queda claro... él en una de las notas que dio dijo que la familia tenía miedo, y que él viajaba a vacunarse porque su familia ya está vacunada”. Frente a esto, Ángel De Brito señaló que Romina Pereiro, su mujer, pudo haber recibido la dosis como personal de salud. En cuanto a sus hijas, Morena y Rocío, no hay información de que hayan sido inoculadas.

Latorre también señaló que América TV hicieron una bajada de línea para que no se toque este tema en ninguno de los programas y que tienen pensado sumar distintos panelistas al ciclo que conduce Rial en esa señal hasta que él vuelva.