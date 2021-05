La singular razón por la que Yanina Latorre busca amigarse con su suegra

Yanina Latorre no deja nunca de sorprender con sus relatos. Ahora, la angelita contó en LAM una anécdota familiar que no sólo sorprendió a quienes estaban en el estudio de televisión, sino también a los que estaban del otro lado de la pantalla. La panelista reveló que la relación con su suegra no es muy buena y que en los últimos días se contactó con ella para que ayude a sus hijos a tramitar la ciudadanía italiana.

"Era más fácil sacar la ciudadanía italiana que la española, y esa es con la familia de Diego. Y ustedes saben que yo no tengo vinculación con la familia de él, mirá yo cuando me conviene. Le dije a Diego, dale el teléfono de tu mamá a Lola. Le dije 'escribile a la abuela Mirta que es un amor, hablale'", comenzó diciendo.

Luego expresó directo a la cámara: "Ay, Mirta, si nos estás mirando, Lola te está escribiendo, ayudanos con la ciudadanía italiana".

"Quiero la ciuadanía italiana pero dependo de Mirta, viste cuando no hay que hablar de los suegros", remarcó. "Lola tiene un trato normal, lo que pasa es que Diego no tiene trato, y al no tener trato él con sus padres se dificulta", contó.

Y, entre risas, continuó: "Le dije a Lola que se haga amiga de la abuela Mirta con la que no se habla. Esto te lo tendría que haber dicho por WhatsApp, pero como tenemos tantos temas Ángel, te lo digo por acá". Finalmente, cerró: "Yo por un pasaporte italiano la invito a cenar, le doy un canje, todo, le mando verduras, obvio".