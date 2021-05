Florencia Peña rompió en lágrimas tras el desgarrador testimonio de la madre de Ciro: "Se me murió en los brazos"

Un nene de 4 años perdió la vida luego que fuera atropellado mientras cruzaba la calle con su mamá en la localidad de Dock Sud. A horas del trágico accidente de tránsito, en que el conductor se dio a la fuga, Florencia Peña se estremeció al escuchar la historia de Eva Díaz, la madre del pequeño asesinado.

El hombre que manejaba fue identificado como Jonathan Luis "Toti" Auton de 31 años, quien tenía antecedentes penales, razón por la cual decidió no detenerse a asistir a la víctima.

"Eva, no tengo palabras. Estoy absolutamente desmoralizada con lo que te está pasando. Te abrazamos desde acá porque no tengo palabras, solo decirte que lo único que espero es que se haga Justicia, que eso no te va a devolver a tu hijo, pero…", se lamentó la conductora de Flor de Equipo hasta no poder continuar hablando.

Así fue como Peña hizo toda la entrevista quebrada por el testimonio de la madre de Ciro. "En el video se ve que lo agarrás y que te lo llevaste al hospital", comentó Flor. Ahí, la mujer describió cómo falleció su hijo. "De repente empezó a escupir sangre y se me murió en los brazos".

Al final, Florencia Peña explotó de bronca cuando Díaz contó los detalles de cómo el nene de cuatro años falleció: "¡¿O sea que además hubo mala praxis?! Ni siquiera lo atendieron como deberían haberlo atendido…".

Por siniestro vial intervino Prefectura Naval Argentina, que llevó adelante la investigación inicial y luego derivó todas las actuaciones a la Policía Bonaerense. La causa es investigada por la fiscal María Alejandra Olmos Coronel de la UFI N°1 de Avellaneda.