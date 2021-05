El angustiante momento que vive Ivo Cutzarida con su hija

En una reciente entrevista con Mitre Live, Ivo Cutzarida abrió su corazón y habló de uno de los grandes temas que hoy le afectan profundamente: no puede ver a su hija de ocho años, ya que la pequeña vive con su expareja afuera del país. "El problema fue el divorcio y obviamente que la nena era muy chiquita. Nunca en la vida voy a separar a una madre de una hija, más a esa edad. Le dije que vaya a España con la madre”.

"Quiero tener la posibilidad de criarla y estar con ella", enfatizó. "Esperaré a que pase la pandemia para poder ir a España y resolver este tema. Lo tomé como un desafío para mejorarme como ser humano, para acceder a niveles de conciencia y no de pelearme. Al contrario, de elevar mi nivel de conciencia", señaló.

Y confesó: "Me tiene angustiado, obviamente. Cuando no podés estar con tu hijo es un tema que te angustia. Eso mismo me llevó hace algunos años ha hacer profundos cambios en mi vida”.

"No me parece bien que una madre separe a su hija del padre. Yo lo estoy encarando espiritualmente y emocionalmente como hay que encararlo. Es un tema que hay que empezar a hablar. Hay muchísimos niños y niñas sufriendo por este tema", agregó.

Y finalmente, cerró: "No quiero hablar mucho del tema porque lo voy a hacer por otros carriles. Son temas que está bueno hablarlos y la comunicación entre los padres y los hijos debería ser completamente abierta. Un hijo es 100% de la madre y 100% del padre. Lo estoy encarando desde el lado profundo del amor. Lo importante acá es mi nena y yo sé que la madre le da amor y cuidado".