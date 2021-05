¡Sacado! Alejandro Fantino amenazó en vivo con irse a otro canal

Alejandro Fantino sorprendió a todos con una amenaza en plena emisión de su programa ESPNFShow. El periodista advirtió con renunciar irse a trabajar a otro canal porque no se siente tratado al igual que sus colegas.

Mientras se daba el "pase" con Mariano Closs y Diego Latorre, quienes venían de hacer la transmisión de un partido por Copa Libertadores, el conductor les preguntó a sus colegas si el próximo domingo irán a La Bombonera para cubrir el encuentro que disputarán Boca Juniors y River Plate por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Tras la respuesta afirmativa, Fantino lanzó: "A mí no me invitan. Pasa que no estoy visto acá como un periodista deportivo. Acá en el canal, te voy a ser honesto, me ven como un showman, un tipo que viene acá a hacer la gracia y se va a la una de la mañana".

"En cualquier momento me ponen la camioneta, pero no pasa nada. Me tendré que ir a TyC Sports el año que viene y estaremos los dos enfrente", sostuvo.

"Me caliento y digo las cosas, me tocó y me duele que no me inviten a la cancha. Juegan Boca y River el domingo, y no estoy invitado", continuó indignado.

Luego, Fantino le hizo un especial pedido a Juan Román Riquelme, vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors. "Román, por favor, ¿me invitás el domingo a la cancha, puedo ir? Quiero ir a cubrirlo para algún canal de Youtube", indicó el presentador de televisión.