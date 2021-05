Revelan el motivo por el que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes no se han casado

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes se comprometieron en el verano del 2019. Por ese entonces, estaban en pareja hacia siete años. Actualmente, llevan nueve años en pareja, pero sin planes concretos ni fecha de casamiento.

La dupla formó una sólida familia ensamblada. Ella es madre de Paloma, Dante y Helena -de su relación anterior con Sebastián Ortega- y él es padre de Micaela y Candelaria -de su matrimonio con Soledad Aquino-, y de Francisco y Juanita -de su pareja con Paula Robles-. Además, ambos son padres de Lorenzo.

A pesar de que Tinelli y Valdes han contado que les gustaría casarse, hasta el momento no hay noticias de la concreción. “Queremos casamiento con Guille, saludos desde Comodoro Rivadavia”, le dijo un usuario en la red en enero del 2020, antes del estallido de la pandemia. “Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano”, respondió el conductor en aquella oportunidad.

De manera más reciente, en abril de este año, otra persona consultó en la red: “¿Te casás con Guille?”. A lo que Tinelli contestó: “Me encantaría"..

Finalmente, este jueves en Los ángeles de la mañana (El Trece), Ángel de Brito reveló el motivo por que la pareja todavía no decidió formalizar. “El casamiento creo que ella no quería, él lo había dicho públicamente me parece”, aseguró el conductor desde Miami.

Recordemos que precisamente será Valdes quien reemplazará al líder de LAM en los primeros días del certamen La Academia, ya que el haber dado positivo de coronavirus, él deberá esperar un poco para volver desde Estados Unidos.