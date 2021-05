¡En shock! Se confirmó una inesperada noticia que conmocionó a Adele

Mark Evans, padre de Adele, murió a los 57 años a raíz de un cáncer de intestino, según publicó The Sun. Si bien se encontraba enfermo desde hace un tiempo, nunca existió una reconciliación con su hija tras la pelea que protagonizaron en 2011.

El padre de la artista hizo un mea culpa y afirmó en su momento que los problemas con su hija podrían estar relacionados con los sentimientos de abandono que surgieron cuando él la abandonó de pequeña. La cantante no tomó bien estas palabras y aseguró: "No volverá a tener noticias mías. Volver después de diez años y decir: ‘Tal vez su problema con los hombres se reduzcan a mí’. Está jodidamente arruinado. ¿Cómo se atreve a hacer comentarios sobre mi vida? Hace que me hierva la sangre".

Según publicó The Sun, la muerte de su padre la conmocionó, sin embargo el vínculo ya estaba quebrado. Fue dos años después de la pelea con su hija cuando Evans reveló que tenía un cáncer intestinal y aseguró que solo quería volver a reencontrarse con su hija con la que llevaba años sin hablarse.

"Perder a mi padre fue lo peor que me pasó. Lo amaba mucho. Él lo era todo para mí. Una de las cosas más difíciles para mí es saber que él nunca me vio actuar como cantante, que nunca vio en lo que me he convertido", declaró al respecto Adele.

En los últimos años él mismo contó que le escribía cartas a su hija todos los meses y que aunque nunca había recibido una respuesta no perdía la esperanza. Evans dijo sobre su hija: "No debe tener ninguna duda de que quiero verla, saber qué le pasa y demostrarle que la quiero y necesito desempeñar un papel en su vida. Pero obviamente se ha puesto en mi contra y me siento impotente para hacerle cambiar de opinión".

Adele no pensaba lo mismo. Tenía claro que el abandono de su padre no tenía perdón. En 2012 en una entrevista con la edición estadounidense de Vogue llegó a decir: "Si alguna vez lo veo, le escupiré en la cara".

Fuente: El País