Alfredo Leuco disparó contra el "monje negro" de Cristina Fernández de Kirchner

Este miércoles, en su editorial de El diario de Leuco (LN+), el conductor se refirió a las escandalosas declaraciones que realizó el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien dijo que no se arrepentía de haber recibido la vacuna contra el coronavirus antes de lo que le correspondía.

“Carlos Zannini es el alter ego, el monje negro de Cristina. Es el autor ideológico de las movidas más extremas y autoritarias del Gobierno. Es el que diseñó el plan sistemático para la impunidad de Cristina y del Cártel de los Pingüinos y la venganza contra los jueces y periodistas que se atrevieron a denunciarla o investigarla”, disparó contundente Alfredo Leuco.

Luego continuó: “Zannini acaba de cometer un sincericidio que, además, demuestra el nivel de impunidad del que goza. En el canal de Cristóbal López conocido como Cristina 5 Néstor, muy suelto de cuerpo, dijo que no estaba arrepentido de haberse vacunado pese a que no le correspondía. Encima, malversó un documento público porque aseguró que era personal de salud, tanto él como su esposa, que también se hizo aplicar la inyección. El jefe de todos los abogados del Estado mintió diciendo que estaba en condiciones legales de hacerlo y que no violó ninguna norma”.

Cada vez más indignado, Leuco agregó: “Zannini confesó que le dijo a Horacio Verbitsky, otro traficante de vacunas, que estaba equivocado, que no tenía que actuar con culpa porque, cito textual, ‘vos tenés derecho a eso, porque sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. Hacía mucho que no registraba palabras tan discriminatorias que confirman que sienten superioridad moral por encima de todos los argentinos. Ellos son personalidades y tienen que vacunarse antes que los médicos y enfermeros o nuestros padres o abuelos. Hay que ser un fanático insensible para pensar y decir eso. Lo grave es el concepto de Zannini. Las personalidades deben vacunarse antes que el resto. Y eso que se llenan la boca hablando de un país igualitario y que la patria es el otro”.

Sobre el final, el periodista definió a Zannini nuevamente: “Es el monje negro, el alter ego de Cristina Fernández de Kirchner, que ayer cometió un sincericidio y dio muestras de la falta de dignidad, de la soberbia, del doble discurso y de la impunidad que ellos sienten todo el tiempo”.