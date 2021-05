¡A los gritos! Escandalosa versión sobre la eliminación de Andrea Rincón de Masterchef Celebrity

Andrea Rincón fue eliminada de Masterchef Celebrity el domingo pasado. En su despedida, la actriz les habló a sus compañeros: "Quiero agradecerles, primero por la paciencia, porque sé que soy una persona muy difícil. Les agradezco haberme aguantado porque sé que es difícil... Gracias por el amor. Es lo que sentí que me dieron acá adentro, todos", fueron sus palabras de despedida.

Luego, la actriz tuvo una llamativa salida del estudio al grito de "¡Y viva Perón, carajo!". Rápidamente, las redes sociales no tardaron en replicar no solo la eliminación de la ex Gran Hermano, sino también su saludo, a través de comentarios y los clásicos memes.

En este contexto, Denise Dumas y José María Listorti, conductores del ciclo Hay que ver, dieron detalles desconocidos de lo que pasó en la grabación del programa de Telefe. "Ustedes saben que en este medio nos conocemos todos. Y la verdad es que nos contaron que el momento de la grabación de Masterchef, que obvio la producción decidió editar, cuando la eliminaron a Andrea, dicen que fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal", señaló José María.

Luego, agregó: "No mal de llorar, sino a los gritos, que cómo podía ser, que era injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla, le dijeron que ya estaba, que era un juego, una competencia. Como pasa con el Bailando, que uno tiene que ganar, no pueden ganar todos. Le tocó perder a ella porque el jurado decidió que el peor plato era el suyo. Por lo que cuentan no había forma de hacérselo entender...".

Más tarde, recordaron cuando Rincón era participante del Bailando tenía comportamientos muy raros, como no atender el teléfono a la producción o faltar al programa por uno o dos días. “En ese momento, ella tenía una adicción a las drogas”, señaló Listorti.