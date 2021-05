Zaira Nara recordó la débil estrategia que habría usado Lionel Messi cuando quiso conquistarla

Los Mammones, el late night show conducido por Jey Mammon en el canal América, se ha transformado en un éxito de la televisión de trasnoche. Cada programa, alguna figura visita el estudio para intercambiar una distendida charla y también sumarse a cantar junto con el anfitrión del show televisivo.

Este martes, la invitada fue Zaira Nara, quien compartió anécdotas de su vida profesional y personal, además de contar algunas anécdotas de sus vivencias con su hermana Wanda.

En uno de los momentos de la noche, Jey recordó una anécdota que data de los tiempos de juventud de Lionel Messi, cuando era soltero y habría querido conquistar a la modelo. Zaira contó que el momento en cuestión de dio en un boliche en Bariloche cuando era adolescente.

Un tanto indecisa, Zaira aclaró que el jugador del Barcelona habría mandado a "su mano derecha" con la misión de hacer el contacto.

"Yo tendría unos 16 años más o menos y creía que me llevaba el mundo por delante. El que me vino a hablar fue alguien que se presentó como su representante, no es que vino él directamente. Lo quiero salvar... Tal vez, él no sabía nada ni tenía nada que ver", detalló.

De todas formas, la modelo no se mostró interesada en esa débil estrategia de seducción. "Directamente lo mandé a cag... Que alguien mande a alguien para que te hable me la baja. Además, qué antigüedad, ¿no?".